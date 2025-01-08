Новини Харкова — головне за 8 січня: як минула ніч

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07:03

Вночі росіяни знову випускали БПЛА: СОУ попереджали про загрозу для Харківщини

Після опівночі в Сумській та Полтавській області Повітряні сили зафіксували безпілотники РФ.

І вже о 00.43 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. А о 01:19 ЗСУ повідомили, що БПЛА рухаються на південь.

Декілька годин дрони кружляли над різними регіонами України, постійно змінюючи курс. Неспокійно було й на Харківщині.

О 02:29 у Харківській області (крім Вовчанської та Липецької громади) пролунав відбій повітряної тривоги.