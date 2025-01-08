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Новини Харкова — головне за 8 січня: як минула ніч

Україна 07:03   08.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 8 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Вночі росіяни знову випускали БПЛА: СОУ попереджали про загрозу для Харківщини

Після опівночі в Сумській та Полтавській області Повітряні сили зафіксували безпілотники РФ. 

І вже о 00.43 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. А о 01:19 ЗСУ повідомили, що БПЛА рухаються на південь. 

Декілька годин дрони кружляли над різними регіонами України, постійно змінюючи курс. Неспокійно було й на Харківщині. 

О 02:29 у Харківській області (крім Вовчанської та Липецької громади) пролунав відбій повітряної тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 07:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".