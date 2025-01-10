Новости Харькова — главное за 10 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
Угроза обстрела баллистикой, беспилотниками и из авиации — причины ночных тревог в Харькове и области
В 22:18 украинские защитники заметили активность вражеской авиации на северо-востоке. Из-за угрозы применения авиабомб на Харьковщине прозвучала тревога.
А ближе к полуночи возникла еще и угроза удара беспилотниками.
В 03:32 ВСУ предупредили также о возможном обстреле баллистикой.
Но в 03:44 все опасности для региона миновали, объявили отбой тревоги. Утром, в 05:02 ее вновь включили из-за российских беспилотников, которые начали атаковаться регион.
Однако эта тревога продлилась недолго – уже в 05:18 дали отбой.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 07:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".