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Новости Харькова — главное за 10 января: как прошла ночь

Украина 07:00   10.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 10 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Угроза обстрела баллистикой, беспилотниками и из авиации — причины ночных тревог в Харькове и области 

В 22:18 украинские защитники заметили активность вражеской авиации на северо-востоке. Из-за угрозы применения авиабомб на Харьковщине прозвучала тревога.

А ближе к полуночи возникла еще и угроза удара беспилотниками. 

В 03:32 ВСУ предупредили также о возможном обстреле баллистикой. 

Но в 03:44 все опасности для региона миновали, объявили отбой тревоги. Утром, в 05:02 ее вновь включили из-за российских беспилотников, которые начали атаковаться регион. 

Однако эта тревога продлилась недолго – уже в 05:18 дали отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 07:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".