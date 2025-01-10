Новости Харькова — главное за 10 января: как прошла ночь

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07:00

Угроза обстрела баллистикой, беспилотниками и из авиации — причины ночных тревог в Харькове и области

В 22:18 украинские защитники заметили активность вражеской авиации на северо-востоке. Из-за угрозы применения авиабомб на Харьковщине прозвучала тревога.

А ближе к полуночи возникла еще и угроза удара беспилотниками.

В 03:32 ВСУ предупредили также о возможном обстреле баллистикой.

Но в 03:44 все опасности для региона миновали, объявили отбой тревоги. Утром, в 05:02 ее вновь включили из-за российских беспилотников, которые начали атаковаться регион.

Однако эта тревога продлилась недолго – уже в 05:18 дали отбой.