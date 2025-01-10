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Новини Харкова — головне за 10 січня: як минула ніч

Україна 07:00   10.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 10 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Загроза обстрілу балістикою, безпілотниками та з авіації – причини нічних тривог у Харкові та області 

О 22.18 українські захисники помітили активність ворожої авіації на північному сході. Через загрозу застосування авіабомб на Харківщині пролунала тривога.

А ближче до опівночі виникла ще й загроза удару безпілотниками. 

О 03:32 ЗСУ попередили також про можливий обстріл балістикою. 

Але о 03:44 усі небезпеки для регіону минули, оголосили відбій тривоги. Вранці о 05:02 її знову включили через російські безпілотники, які почали атакуватися регіон. 

Однак ця тривога тривала недовго – вже о 05.18 дали відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 07:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".