Новини Харкова — головне за 10 січня: як минула ніч

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07:00

Загроза обстрілу балістикою, безпілотниками та з авіації – причини нічних тривог у Харкові та області

О 22.18 українські захисники помітили активність ворожої авіації на північному сході. Через загрозу застосування авіабомб на Харківщині пролунала тривога.

А ближче до опівночі виникла ще й загроза удару безпілотниками.

О 03:32 ЗСУ попередили також про можливий обстріл балістикою.

Але о 03:44 усі небезпеки для регіону минули, оголосили відбій тривоги. Вранці о 05:02 її знову включили через російські безпілотники, які почали атакуватися регіон.

Однак ця тривога тривала недовго – вже о 05.18 дали відбій.