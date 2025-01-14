Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Летели КАБы, враг запускал баллистику и дроны – как прошла ночь на Харьковщине

Еще накануне, в 18:40, Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Харьковской области из-за угрозы применения баллистики с северо-запада.

Чуть позже на Харьковщине зафиксировали еще и группу ударных беспилотников.

После этого БПЛА взяли курс на Днепропетровщину.

А ближе к полуночи дроны вновь изменили курс.

В 01:32 все угрозы миновали, воздушники объявили отбой тревоги. Однако ее возобновили в 03:04 – на область полетели КАБы.

Примерно через полтора часа, в 04:26, в Харькове и области прозвучал отбой тревоги. В то же время она все еще продолжается в Липецкой и Волчанской громаде.