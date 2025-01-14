Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь

Украина 07:05   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Летели КАБы, враг запускал баллистику и дроны – как прошла ночь на Харьковщине

Еще накануне, в 18:40, Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Харьковской области из-за угрозы применения баллистики с северо-запада. 

Чуть позже на Харьковщине зафиксировали еще и группу ударных беспилотников.

После этого БПЛА взяли курс на  Днепропетровщину.

А ближе к полуночи дроны вновь изменили курс. 

В 01:32 все угрозы миновали, воздушники объявили отбой тревоги. Однако ее возобновили в 03:04 – на область полетели КАБы. 

Примерно через полтора часа, в 04:26, в Харькове и области прозвучал отбой тревоги. В то же время она все еще продолжается в Липецкой и Волчанской громаде.

Читайте также: Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 января: пожар, удары по области, фронт
Новости Харькова — главное за 13 января: пожар, удары по области, фронт
13.01.2025, 22:21
Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории
14.01.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь
14.01.2025, 07:05
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
12.01.2025, 07:24
Изуродованные дома восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове (фото)
Изуродованные дома восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове (фото)
13.01.2025, 19:44
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от ISW
14.01.2025, 07:30

Новости по теме:

22:21
Новости Харькова — главное за 13 января: пожар, удары по области, фронт
21:00
Новости Харькова — главное за 12 января: фронт, температурный рекорд
22:08
Новости Харькова — главное за 10.01: где продвинулась РФ, температурный рекорд
21:52
Новости Харькова — главное за 9 января: атака БпЛА «Молния», что в Двуречной
21:56
Новости Харькова — главное за 8 января: отец-педофил, что в Двуречной

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".