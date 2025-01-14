Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Летели КАБы, враг запускал баллистику и дроны – как прошла ночь на Харьковщине
Еще накануне, в 18:40, Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Харьковской области из-за угрозы применения баллистики с северо-запада.
Чуть позже на Харьковщине зафиксировали еще и группу ударных беспилотников.
После этого БПЛА взяли курс на Днепропетровщину.
А ближе к полуночи дроны вновь изменили курс.
В 01:32 все угрозы миновали, воздушники объявили отбой тревоги. Однако ее возобновили в 03:04 – на область полетели КАБы.
Примерно через полтора часа, в 04:26, в Харькове и области прозвучал отбой тревоги. В то же время она все еще продолжается в Липецкой и Волчанской громаде.
Читайте также: Сегодня 14 января: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 14 января: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".