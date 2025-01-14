Новини Харкова — головне за 14 січня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Летіли КАБи, ворог запускав балістику та дрони – як минула ніч на Харківщині
Ще напередодні, о 18:40, Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу на Харківщині через загрозу застосування балістики з північного заходу.
Трохи згодом на Харківщині зафіксували ще й групу ударних безпілотників.
Після цього БПЛА взяли курс на Дніпропетровщину.
А ближче до опівночі дрони знову змінили курс.
О 01:32 усі погрози минули, Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Проте її відновили о 03:04 – на область полетіли КАБи.
Приблизно за півтори години, о 04:26, у Харкові та області пролунав відбій тривоги. Водночас вона все ще продовжується в Липецькій та Вовчанській громаді.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".