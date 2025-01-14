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Новини Харкова — головне за 14 січня: як минула ніч

Україна 07:05   14.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 14 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Летіли КАБи, ворог запускав балістику та дрони – як минула ніч на Харківщині

Ще напередодні, о 18:40, Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу на Харківщині через загрозу застосування балістики з північного заходу. 

Трохи згодом на Харківщині зафіксували ще й групу ударних безпілотників.

Після цього БПЛА взяли курс на Дніпропетровщину.

А ближче до опівночі дрони знову змінили курс. 

О 01:32 усі погрози минули, Повітряні сили оголосили відбій тривоги. Проте її відновили о 03:04 – на область полетіли КАБи. 

Приблизно за півтори години, о 04:26, у Харкові та області пролунав відбій тривоги. Водночас вона все ще продовжується в Липецькій та Вовчанській громаді.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".