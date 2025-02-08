Новости Харькова — главное за 8 февраля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:42
Необычный отбой и вражеские БпЛА: что было ночью на Харьковщине
О вражеских ударных БпЛА в регионе в Воздушных силах ВСУ предупреждали в 21:03. Тогда БпЛА фиксировали на востоке Харьковщины, они держали западный курс.
Больше информации о дронах РФ на территории региона не было. В 22:12 прозвучал нетипичный отбой, ведь тревогу отменили только в Харькове и Харьковской громаде. А уже в 22:33 отбой объявили почти по всей территории области, кроме Купянского, Харьковского, Липецкого и Волчанского районов.
Напомним, 7 февраля исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и готова к работе. Директор департамента чрезвычайных ситуаций ХМР Богдан Гладких объяснил, что в ближайшие дни ожидают отключения старых сирен и финальных решений от Генштаба и ГСЧС.
Сирена снова звучала в 04:37. Тогда в ВС ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Отбой раздался в 05:12.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, главные новости, новости Харькова, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 06:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".