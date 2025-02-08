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Новини Харкова — головне за 8 лютого: як минула ніч

Події 06:42   08.02.2025
Вікторія Яковенко
Новини Харкова — головне за 8 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:42

Незвичний відбій та ворожі БпЛА: що було вночі на Харківщині

Про ворожі ударні БпЛА в регіоні у Повітряних силах ЗСУ попереджали о 21:03. Тоді  БпЛА фіксували на сході Харківщини, вони тримали західний курс.

Більше інформації про дрони РФ на території регіону не було. О 22:12 прозвучав нетиповий відбій, адже тривогу скасували тільки у місті Харків та Харківській громаді. А вже о 22:33 відбій оголосили майже по всій території області, окрім Куп’янського, Харківського, Липецького та Вовчанського районів.

Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи. Директор департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких пояснив, що найближчими днями очікують відключення старих сирен та фінальних рішень від Генштабу та ДСНС.

Сирена знову звучала о 04:37. Тоді у ПС ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Відбій пролунав о 05:12.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 06:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".