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Новости Харькова — главное за 27 февраля: как прошла ночь

Украина 07:09   27.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 27 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Тревога на Харьковщине длилась целую ночь, россияне выпускали беспилотники

Тревога в Харькове и области длилась всю ночью до самого утра еще со вчерашнего вечера. В 21:36 в соседних регионах появились БпЛА, а Воздушные силы ВСУ объявили тревогу. 

В 22:56 харьковчан призвали перейти в укрытия — «шахеды» были уже в пригороде.

После полуночи ситуация не изменилась – беспилотники атаковали и Харьковщину, и соседние области, а защитники неба все еще призывали людей оставаться в укрытиях. 

Угрозы минули лишь утром. Отбой тревоги объявили в 04:02.

Читайте также: Сегодня 27 февраля: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".