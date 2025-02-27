Новости Харькова — главное за 27 февраля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Тревога на Харьковщине длилась целую ночь, россияне выпускали беспилотники
Тревога в Харькове и области длилась всю ночью до самого утра еще со вчерашнего вечера. В 21:36 в соседних регионах появились БпЛА, а Воздушные силы ВСУ объявили тревогу.
В 22:56 харьковчан призвали перейти в укрытия — «шахеды» были уже в пригороде.
После полуночи ситуация не изменилась – беспилотники атаковали и Харьковщину, и соседние области, а защитники неба все еще призывали людей оставаться в укрытиях.
Угрозы минули лишь утром. Отбой тревоги объявили в 04:02.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".