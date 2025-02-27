Новости Харькова — главное за 27 февраля: как прошла ночь

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07:07

Тревога на Харьковщине длилась целую ночь, россияне выпускали беспилотники

Тревога в Харькове и области длилась всю ночью до самого утра еще со вчерашнего вечера. В 21:36 в соседних регионах появились БпЛА, а Воздушные силы ВСУ объявили тревогу.

В 22:56 харьковчан призвали перейти в укрытия — «шахеды» были уже в пригороде.

После полуночи ситуация не изменилась – беспилотники атаковали и Харьковщину, и соседние области, а защитники неба все еще призывали людей оставаться в укрытиях.

Угрозы минули лишь утром. Отбой тревоги объявили в 04:02.