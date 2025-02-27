Новини Харкова — головне за 27 лютого: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Тривога на Харківщині тривала цілу ніч, росіяни випускали безпілотники
Тривога в Харкові та області тривала всю ніч до самого ранку ще з учорашнього вечора. О 21:36 у сусідніх регіонах з’явилися БпЛА, а Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу.
О 22:56 харків’ян закликали перейти в укриття – «шахеди» були вже у передмісті.
Після півночі ситуація не змінилася – безпілотники атакували і Харківщину, і сусідні області, а захисники неба все ще закликали людей залишатися в безпечних місцях.
Загрози минули лише вранці. Відбій тривоги оголосили о 04:02.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".