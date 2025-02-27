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Новини Харкова — головне за 27 лютого: як минула ніч

Україна 07:09   27.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 27 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Тривога на Харківщині тривала цілу ніч, росіяни випускали безпілотники

Тривога в Харкові та області тривала всю ніч до самого ранку ще з учорашнього вечора. О 21:36 у сусідніх регіонах з’явилися БпЛА, а Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу. 

О 22:56 харків’ян закликали перейти в укриття – «шахеди» були вже у передмісті.

Після півночі ситуація не змінилася – безпілотники атакували і Харківщину, і сусідні області, а захисники неба все ще закликали людей залишатися в безпечних місцях. 

Загрози минули лише вранці. Відбій тривоги оголосили о 04:02.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 07:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".