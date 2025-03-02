Новости Харькова — главное за 2 марта: как прошла ночь, ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:53

Военные РФ 1 марта продолжали наступательные операции в районах Волчанска, Боровой и на Купянском направлении, но не имели продвижения — ISW

▪️ Относительно Волчанска российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 50 метров и зачистили часть северного берега реки Волчья в населенном пункте. ISW не подтверждает это заявление.

▪️ На Купянском направлении, также заявляли российские блогеры, военные РФ продвинулись на два километра вдоль линии Кондрашовка-Макеевка-Серебрянка, в направлении Кондрашовки и расширяют плацдарм у реки Оскол, а также вдоль международной границы, в районах Строевки и Кучеровки.

«Российские войска атаковали к северу от Купянска возле Голубовки, к северо-западу от Купянска возле Кондрашовки, к северо-востоку от Купянска возле Двуречной и к юго-востоку от Купянска возле Новоосиново 28 февраля и 1 марта», — пишет ISW.

▪️ На Боровском направлении российские войска атаковали у Загрызово и Лозовой, отмечают аналитики Института.

7:35

Ночью на Харьковщине фиксировались российские БпЛА

О беспилотниках в области командование Воздушных сил ВСУ информировало в 21:36 и 22:50. После Харьковщина в предупреждениях о воздушных атаках не упоминалась.