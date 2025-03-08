Новости Харькова — главное 8 марта: ночью был налет «шахедов», есть погибшая
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Женщина погибла от удара БпЛА на Харьковщине
Ночью с 7 на 8 марта Харьковская область переживала очередной налет беспилотников. Воздушная тревога в регионе длилась более 9,5 часа — с 20:16 по 05:45. Одна из вражеских атак завершилась трагедией.
«Около 2:00 оккупанты ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове. К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировано из-под завалов, продолжается экспертиза. Еще семь человек получили ранения», — сообщил утром 8 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что на месте продолжается спасательная операция.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".