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Новости Харькова — главное 8 марта: ночью был налет «шахедов», есть погибшая

Происшествия 07:20   08.03.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 8 марта: ночью был налет «шахедов», есть погибшая Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Женщина погибла от удара БпЛА на Харьковщине

Ночью с 7 на 8 марта Харьковская область переживала очередной налет беспилотников. Воздушная тревога в регионе длилась более 9,5 часа — с 20:16 по 05:45. Одна из вражеских атак завершилась трагедией.

«Около 2:00 оккупанты ударили вражеским беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове. К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировано из-под завалов, продолжается экспертиза. Еще семь человек получили ранения», — сообщил утром 8 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что на месте продолжается спасательная операция.

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Автор: Оксана Горун
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