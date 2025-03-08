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Новини Харкова – головне 8 березня: уночі був наліт “шахедів”, є загибла

Події 07:20   08.03.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 8 березня: уночі був наліт “шахедів”, є загибла Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:20

Жінка загинула від удару БпЛА на Харківщині

Уночі з 7 на 8 березня Харківська область переживала черговий наліт безпілотників. Повітряна тривога в регіоні тривала понад 9,5 години – з 20:16 до 05:45. Одна з ворожих атак завершилася трагедією.

Близько 2:00 год окупанти вдарили ворожим безпілотником по цивільному підприємству у Богодухові. На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза. Ще сім людей отримали поранення. Рятувальна операція триває“, – повідомив вранці 8 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він відзначив, що на місці продовжується рятувальна операція.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 07:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".