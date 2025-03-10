Новости Харькова — главное за 10 марта: как прошла ночь

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07:01

Россияне запускали КАБы и беспилотники: причины ночных тревог в Харькове и области

Накануне вражеские беспилотники вновь атаковали Харьковщину и соседние регионы. В 20:51 Воздушные силы ВСУ объявили из-за этого тревогу.

Угроза ударов БпЛА сохранялась и после полуночи.

И лишь под утро, в 03:51 объявили отбой тревоги. Уже через 10 минут ее возобновили – на этот раз россияне начали запускать КАБы.

В 04:36 в Харькове и области прозвучал отбой.