Новости Харькова — главное за 10 марта: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:01
Россияне запускали КАБы и беспилотники: причины ночных тревог в Харькове и области
Накануне вражеские беспилотники вновь атаковали Харьковщину и соседние регионы. В 20:51 Воздушные силы ВСУ объявили из-за этого тревогу.
Угроза ударов БпЛА сохранялась и после полуночи.
И лишь под утро, в 03:51 объявили отбой тревоги. Уже через 10 минут ее возобновили – на этот раз россияне начали запускать КАБы.
В 04:36 в Харькове и области прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 07:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». ".