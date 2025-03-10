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Новини Харкова — головне за 10 березня: як минула ніч

Україна 07:01   10.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 10 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». 

07:01

Росіяни запускали КАБи та безпілотники: причини нічних тривог у Харкові та області

Напередодні ворожі безпілотники знову атакували Харківщину та сусідні регіони. О 20:51 Повітряні сили ЗСУ оголосили через це тривогу. 

Загроза ударів БпЛА зберігалася і після опівночі. 

І лише під ранок, о 03:51, оголосили відбій тривоги. Вже за 10 хвилин її відновили – цього разу росіяни почали запускати КАБи. 

О 04:36 у Харкові та області пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 07:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".