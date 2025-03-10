Новини Харкова — головне за 10 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:01
Росіяни запускали КАБи та безпілотники: причини нічних тривог у Харкові та області
Напередодні ворожі безпілотники знову атакували Харківщину та сусідні регіони. О 20:51 Повітряні сили ЗСУ оголосили через це тривогу.
Загроза ударів БпЛА зберігалася і після опівночі.
І лише під ранок, о 03:51, оголосили відбій тривоги. Вже за 10 хвилин її відновили – цього разу росіяни почали запускати КАБи.
О 04:36 у Харкові та області пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".