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Новости Харькова — главное 11 марта: как прошла ночь

Украина 07:07   11.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 11 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». 

07:05

Тревога на Харьковщине длилась практически беспрерывно целую ночь 

С 20:08 длилась воздушная тревога в Харькове и области. Вначале ее объявили из-за угрозы применение баллистики.

Вскоре защитники неба предупредили и о традиционной для Украины ночной опасности – россияне начали запускать ударные БпЛА. 

До полуночи ситуация оставалась неизменной – звучала тревога, а над Харьковщиной кружили беспилотники. Лишь в 00:17 прозвучал отбой. Однако ненадолго. Уже в 01:06 в соседних от Харьковской областях вновь зафиксировали ударные российские дроны. 

Опасность применения БпЛА сохранялась до самого утра. Отбой тревоги ВСУ дали лишь в 05:48.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив». ".