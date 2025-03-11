Новости Харькова — главное 11 марта: как прошла ночь

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07:05

Тревога на Харьковщине длилась практически беспрерывно целую ночь

С 20:08 длилась воздушная тревога в Харькове и области. Вначале ее объявили из-за угрозы применение баллистики.

Вскоре защитники неба предупредили и о традиционной для Украины ночной опасности – россияне начали запускать ударные БпЛА.

До полуночи ситуация оставалась неизменной – звучала тревога, а над Харьковщиной кружили беспилотники. Лишь в 00:17 прозвучал отбой. Однако ненадолго. Уже в 01:06 в соседних от Харьковской областях вновь зафиксировали ударные российские дроны.

Опасность применения БпЛА сохранялась до самого утра. Отбой тревоги ВСУ дали лишь в 05:48.