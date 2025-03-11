Новини Харкова — головне 11 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Тривога на Харківщині тривала практично безперервно цілу ніч
З 20:08 тривала повітряна тривога у Харкові та області. Спочатку її оголосили через загрозу застосування балістики.
Незабаром захисники неба попередили і про традиційну для України нічну небезпеку – росіяни почали запускати ударні БпЛА.
До опівночі ситуація залишалася незмінною – лунала тривога, а над Харківщиною кружляли безпілотники. Лише о 00:17 пролунав відбій. Проте ненадовго. Вже о 01:06 у сусідніх від Харківської областях знову зафіксували ударні російські дрони.
Небезпека застосування БпЛА зберігалася до самого ранку. Відбій тривоги ЗСУ дали лише о 05:48.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".