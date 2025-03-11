Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

Новини Харкова — головне 11 березня: як минула ніч

Україна 07:07   11.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 11 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». 

07:05

Тривога на Харківщині тривала практично безперервно цілу ніч 

З 20:08 тривала повітряна тривога у Харкові та області. Спочатку її оголосили через загрозу застосування балістики.

Незабаром захисники неба попередили і про традиційну для України нічну небезпеку – росіяни почали запускати ударні БпЛА. 

До опівночі ситуація залишалася незмінною – лунала тривога, а над Харківщиною кружляли безпілотники. Лише о 00:17 пролунав відбій. Проте ненадовго. Вже о 01:06 у сусідніх від Харківської областях знову зафіксували ударні російські дрони. 

Небезпека застосування БпЛА зберігалася до самого ранку. Відбій тривоги ЗСУ дали лише о 05:48.

Читайте також: Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни прокоментували атаки ЗСУ біля Синьківки – ISW
Росіяни прокоментували атаки ЗСУ біля Синьківки – ISW
11.03.2025, 07:37
Новини Харкова — головне 11 березня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 11 березня: як минула ніч
11.03.2025, 07:07
Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії
11.03.2025, 06:00
Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов
Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов
10.03.2025, 12:42
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти
08.03.2025, 11:12
Терехов: Проблем із роботою немає у Харкові, є проблеми з зарплатами
Терехов: Проблем із роботою немає у Харкові, є проблеми з зарплатами
09.03.2025, 12:39

Новини за темою:

22:31
Новини Харкова — головне 10.03: успіх ЗСУ, чи відключать опалення, штрафи ТЦК
21:45
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
22:00
Новини Харкова — головне за 5 березня: нічний обстріл міста, удар БпЛА вдень
21:53
Новини Харкова — головне за 4 березня: звільнення головної архітекторки, фронт
21:42
Новини Харкова — головне за 3 березня: в екопарку загинули тварини, обстріли

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне 11 березня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 07:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".