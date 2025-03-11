Новини Харкова — головне 11 березня: як минула ніч

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07:05

Тривога на Харківщині тривала практично безперервно цілу ніч

З 20:08 тривала повітряна тривога у Харкові та області. Спочатку її оголосили через загрозу застосування балістики.

Незабаром захисники неба попередили і про традиційну для України нічну небезпеку – росіяни почали запускати ударні БпЛА.

До опівночі ситуація залишалася незмінною – лунала тривога, а над Харківщиною кружляли безпілотники. Лише о 00:17 пролунав відбій. Проте ненадовго. Вже о 01:06 у сусідніх від Харківської областях знову зафіксували ударні російські дрони.

Небезпека застосування БпЛА зберігалася до самого ранку. Відбій тривоги ЗСУ дали лише о 05:48.