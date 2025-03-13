Новости Харькова — главное за 13 марта: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:26
ГСЧС: 31 пожар тушили в экосистемах региона, есть погибшие из-за «прилетов»
Всего в течение суток у спасателей было 63 оперативных выезда, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Дважды пожарные выезжали на обследование территорий после вражеских обстрелов. Так в селе Гороховатка Изюмского района из-за «прилетов» погибли два человека, разрушен частный дом, а также поврежден автомобиль.
«В г. Чугуев после попадания вражеского БпЛА на территории гражданского предприятия повреждено административное здание, гараж и пять грузовых автомобилей. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.
Кроме того, уточнили спасатели, 31 пожар возник в экосистемах региона. Общая площадь возгорания – 22 гектара.
08:15
Десять атак россиян отбили на Харьковщине украинские военные – данные Генштаба
О боях на Харьковщине, обстрелах и потерях оккупантов сообщили утром 13 марта в Генштабе ВСУ.
На севере Харьковской области россияне пытались прорваться дважды в районе Волчанска. Тем временем на Купянщине украинские защитники отбили восемь атак врага.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово», – отметили в Генштабе.
По данным ГШ, ВС РФ обстреляли позиции ВСУ больше пяти тысяч раз, запустили 2283 дронов-камикадзе, сбросили 150 КАБов.
07:08
Тревога в Харькове и области беспрерывно длилась больше десять часов
Тревогу в Харьковской области объявили в 19:20, тогда как для города она прозвучала в 20:52. Причина – регион атаковали вражеские беспилотники.
А в 21:41 россияне еще и начали запускать КАБы.
И до и после полуночи оккупанты периодически запускали новые группы БпЛА в сторону Харьковской области.
В 03:06 защитники неба вновь заметили активность авиации ВС РФ.
А через час опять полетели КАБы.
Угрозы обстрелов сохранялись до самого утра. Отбой тревоги прозвучал лишь в 06:47. Таким образом она беспрерывно длилась на Харьковщине больше десяти часов.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".