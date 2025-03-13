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Новини Харкова — головне за 13 березня: як минула ніч

08:26   13.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 13 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:26

ДСНС: 31 пожежу гасили в екосистемах регіону, є загиблі через “прильоти”

Загалом протягом доби у рятувальників було 63 оперативні виїзди, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Двічі пожежники виїжджали на обстеження територій після ворожих обстрілів. Так у селі Гороховатка Ізюмського району через “прильоти” загинули двоє людей, зруйнований приватний будинок, а також пошкоджений автомобіль.

“У м. Чугуїв після влучання ворожого БпЛА на території цивільного підприємства пошкоджена адміністративна будівля, гараж та пʼять вантажних автомобілів. Без постраждалих”, – додали у ДСНС.

Крім того, уточнили рятувальники, 31 пожежа виникла в екосистемах регіону. Загальна площа займання – 22 гектари.

08:15

Десять атак росіян відбили на Харківщині українські військові – дані Генштабу

Про бої на Харківщині, обстріли та втрати окупантів повідомили вранці 13 березня в Генштабі ЗСУ.

На півночі Харківської області росіяни намагалися прорватися двічі у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янщині українські захисники відбили вісім атак ворога.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове”, – зазначили в Генштабі.

За даними ГШ, ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ понад п’ять тисяч разів, запустили 2283 дрони-камікадзе, скинули 150 КАБів.

07:08

Тривога в Харкові та області безперервно тривала понад десять годин 

Тривогу на Харківщині оголосили о 19:20, тоді як для міста вона прозвучала о 20:52. Причина – регіон атакували ворожі безпілотники. 

А о 21:41 росіяни ще й почали запускати КАБи. 

І до і після опівночі окупанти періодично запускали нові групи БпЛА у бік Харківської області. 

О 03:06 захисники неба знову помітили активність авіації ЗС РФ. 

А за годину вчергове полетіли КАБи. 

Загрози обстрілів зберігалися аж до ранку. Відбій тривоги пролунав лише о 06:47. Таким чином вона безперервно тривала на Харківщині понад десять годин.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 08:26;

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