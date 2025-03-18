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Новости Харькова – главное за 18 марта: как прошла ночь

Украина 07:08   18.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 18 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:08

Ночью над Харьковщиной летали КАБы и беспилотники

В случае объявления тревоги, жителям Харьковщины рекомендовали пройти в укрытия накануне вечером Воздушные силы ВСУ. Все из-за вражеских БпЛА-наводчиков РФ. И в 19:21 в Харькове и области все же прозвучала тревога. 

А в 20:20 россияне еще и запустили в сторону Харьковской области КАБы. 

Угроза ударов беспилотников сохранялась и после полуночи. Их фиксировали в разных частях Украины. 

Отбой тревоги дали в 02:16, а уже в 03:03 возобновили – ВС РФ вновь запустили авиабомбы. 

Уже через полчаса угроза обстрела миновала, прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".