Новости Харькова – главное за 18 марта: как прошла ночь

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07:08

Ночью над Харьковщиной летали КАБы и беспилотники

В случае объявления тревоги, жителям Харьковщины рекомендовали пройти в укрытия накануне вечером Воздушные силы ВСУ. Все из-за вражеских БпЛА-наводчиков РФ. И в 19:21 в Харькове и области все же прозвучала тревога.

А в 20:20 россияне еще и запустили в сторону Харьковской области КАБы.

Угроза ударов беспилотников сохранялась и после полуночи. Их фиксировали в разных частях Украины.

Отбой тревоги дали в 02:16, а уже в 03:03 возобновили – ВС РФ вновь запустили авиабомбы.

Уже через полчаса угроза обстрела миновала, прозвучал отбой.