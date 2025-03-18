Новости Харькова – главное за 18 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:08
Ночью над Харьковщиной летали КАБы и беспилотники
В случае объявления тревоги, жителям Харьковщины рекомендовали пройти в укрытия накануне вечером Воздушные силы ВСУ. Все из-за вражеских БпЛА-наводчиков РФ. И в 19:21 в Харькове и области все же прозвучала тревога.
А в 20:20 россияне еще и запустили в сторону Харьковской области КАБы.
Угроза ударов беспилотников сохранялась и после полуночи. Их фиксировали в разных частях Украины.
Отбой тревоги дали в 02:16, а уже в 03:03 возобновили – ВС РФ вновь запустили авиабомбы.
Уже через полчаса угроза обстрела миновала, прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".