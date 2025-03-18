Новини Харкова – головне за 18 березня: як минула ніч

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07:08

Вночі над Харківщиною літали КАБи та безпілотники

У разі оголошення тривоги жителям Харківщини рекомендували пройти в укриття напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ. Все через ворожі БпЛА-навідники РФ. І о 19:21 у Харкові та області все ж таки пролунала тривога.

А о 20:20 росіяни ще й запустили у бік Харківської області КАБи.

Загроза ударів безпілотників зберігалася й після опівночі. Їх фіксували у різних частинах України.

Відбій тривоги дали о 02:16, а вже о 03:03 відновили – ЗС РФ знову запустили авіабомби.

Вже за пів години загроза обстрілу минула, пролунав відбій.