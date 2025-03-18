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Новини Харкова – головне за 18 березня: як минула ніч

Україна 07:08   18.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 18 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Вночі над Харківщиною літали КАБи та безпілотники

У разі оголошення тривоги жителям Харківщини рекомендували пройти в укриття напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ. Все через ворожі БпЛА-навідники РФ. І о 19:21 у Харкові та області все ж таки пролунала тривога. 

А о 20:20 росіяни ще й запустили у бік Харківської області КАБи. 

Загроза ударів безпілотників зберігалася й після опівночі. Їх фіксували у різних частинах України. 

Відбій тривоги дали о 02:16, а вже о 03:03 відновили – ЗС РФ знову запустили авіабомби. 

Вже за пів години загроза обстрілу минула, пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 07:08;

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