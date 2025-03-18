Новини Харкова – головне за 18 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:08
Вночі над Харківщиною літали КАБи та безпілотники
У разі оголошення тривоги жителям Харківщини рекомендували пройти в укриття напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ. Все через ворожі БпЛА-навідники РФ. І о 19:21 у Харкові та області все ж таки пролунала тривога.
А о 20:20 росіяни ще й запустили у бік Харківської області КАБи.
Загроза ударів безпілотників зберігалася й після опівночі. Їх фіксували у різних частинах України.
Відбій тривоги дали о 02:16, а вже о 03:03 відновили – ЗС РФ знову запустили авіабомби.
Вже за пів години загроза обстрілу минула, пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".