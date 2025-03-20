Новости Харькова – главное за 20 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:13

Больше шести тысяч артобстрелов зафиксировал за сутки Генштаб ВСУ

Утром 20 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые произошли на Харьковщине, а также вражеских обстрелах и потерях.

На Харьковском направлении враг пытался наступать пять раз в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – зафиксировали шесть боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.

В течение суток россияне сбросили на позиции СОУ 123 КАБа, обстреляли из артиллерии больше шести тысяч раз, а также выпустили 2560 дронов-камикадзе.

07:02

Ночь на Харьковщине прошла без тревог

Спокойной выдалась ночь на Харьковщине. Воздушные силы не объявили ни одной тревоги. Последняя прозвучала накануне вечером в 20:41. Тогда украинские защитники зафиксировали над регионом российские дроны.

В 23:43 прозвучал отбой. И до самого утра ни одной угрозы для Харькова и области больше не было.