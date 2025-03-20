Новини Харкова – головне за 20 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:13
Понад шість тисяч артобстрілів зафіксував за добу Генштаб ЗСУ
Вранці 20 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися на Харківщині, а також ворожі обстріли та втрати.
На Харківському напрямку ворог намагався наступати п’ять разів у районі Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському – зафіксували шість боїв.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка“, – пишуть у ГШ.
Протягом доби росіяни скинули на позиції СОУ 123 КАБа, обстріляли з артилерії понад шість тисяч разів, а також випустили 2560 дронів-камікадзе.
07:02
Ніч на Харківщині пройшла без тривог
Спокійною видалася ніч на Харківщині. Повітряні сили не оголосили жодної тривоги. Остання пролунала напередодні увечері о 20:41. Тоді українські захисники зафіксували над регіоном російські дрони.
О 23:43 пролунав відбій. І до самого ранку жодної загрози для Харкова та області більше не було.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".