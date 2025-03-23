Новости Харькова — главное 23 марта: как прошла ночь
Фото: Васлий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:08
Ночью отбивали налет «Шахедов»
Воздушные тревоги в Харькове ночью объявляли дважды: с 01:02 по 02:16 и с 02:22 по 05:02. Еще одна тревога продолжалась с вечера — до 00:11. Причиной был массированный налет БпЛА на Украину.
Под утро добавилась еще и активность российской авиации на северо-востоке.
В Харькове обошлось без взрывов. В то же время «Шахеды» активно атаковали центр страны. В частности, массированный удар был по столице Украины — Киеву. Там есть погибшие и пострадавшие, возникли масштабные пожары.
По состоянию на 07:08 воздушной тревоги в Харьковской области нет, за исключением прифронтовых громад.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".