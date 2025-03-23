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Новини Харкова – головне 23 березня: як минула ніч

Події 07:08   23.03.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 23 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:08

Вночі відбивали наліт “Шахедів”

Повітряні тривоги в Харкові вночі оголошували двічі: з 01:02 до 02:16 та з 02:22 до 05:02. Ще одна тривога тривала з вечора – до 00:11. Причиною був масований наліт БпЛА на Україну.

Над ранок додалася ще й активність російської авіації на північному сході.

У Харкові обійшлося без вибухів Водночас “шахеди” активно атакували центр країни. Зокрема, масований удар був по столиці України – Києву. Там є загиблі та постраждалі, виникли масштабні пожежі.

Станом на 07:08 повітряної тривоги на Харківщині немає, за винятком прифронтових громад.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 07:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".