Новини Харкова – головне 23 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:08
Вночі відбивали наліт “Шахедів”
Повітряні тривоги в Харкові вночі оголошували двічі: з 01:02 до 02:16 та з 02:22 до 05:02. Ще одна тривога тривала з вечора – до 00:11. Причиною був масований наліт БпЛА на Україну.
Над ранок додалася ще й активність російської авіації на північному сході.
У Харкові обійшлося без вибухів Водночас “шахеди” активно атакували центр країни. Зокрема, масований удар був по столиці України – Києву. Там є загиблі та постраждалі, виникли масштабні пожежі.
Станом на 07:08 повітряної тривоги на Харківщині немає, за винятком прифронтових громад.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".