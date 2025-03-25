Новости Харькова — главное за 25 марта: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:06
Тревога в Харькове и области беспрерывно длилась восемь часов – что было ночью
Вечером над Харьковом начали кружить вражеские беспилотники. И в 20:14 украинские военные объявили воздушную тревогу.
Вскоре в регионе появилась новая группа БпЛА.
В 21:07 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе Харькова на детскую площадку упал БпЛА неизвестного типа. Пострадавших из-за этого нет. А в 21:13 враг начал запускать авиабомбы.
В 23:18 Синегубов проинформировал о масштабном налете ударных беспилотников РФ – БпЛА атаковали Изюм.
Угроза удара дронами сохранялась еще несколько часов. А в 02:31 добавились пуски КАБов.
В итоге тревога в Харьковской области длилась этой ночью восемь часов – отбой дали под утро, в 04:17.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".