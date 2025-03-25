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Новости Харькова — главное за 25 марта: как прошла ночь

Украина 07:06   25.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 25 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:06

Тревога в Харькове и области беспрерывно длилась восемь часов – что было ночью

Вечером над Харьковом начали кружить вражеские беспилотники. И в 20:14 украинские военные объявили воздушную тревогу. 

Вскоре в регионе появилась новая группа БпЛА.

В 21:07 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе Харькова на детскую площадку упал БпЛА неизвестного типа. Пострадавших из-за этого нет. А в 21:13 враг начал запускать авиабомбы. 

В 23:18 Синегубов проинформировал о масштабном налете ударных беспилотников РФ – БпЛА атаковали Изюм.

Угроза удара дронами сохранялась еще несколько часов. А в 02:31 добавились пуски КАБов. 

В итоге тревога в Харьковской области длилась этой ночью восемь часов – отбой дали под утро, в 04:17.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 07:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".