Новини Харкова – головне за 25 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:06
Тривога в Харкові та області безперервно тривала вісім годин – що було вночі
Увечері над Харковом почали кружляти ворожі безпілотники. І о 20:14 українські військові оголосили повітряну тривогу.
Незабаром у регіоні з’явилася нова група БпЛА.
О 21:07 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі Харкова на дитячий майданчик впав БпЛА невідомого типу. Потерпілих через це немає. А о 21:13 ворог почав запускати авіабомби.
О 23:18 Синєгубов проінформував про масштабний наліт ударних безпілотників РФ – БпЛА атакували Ізюм.
Загроза удару дронами зберігалася ще кілька годин. А о 02:31 додалися пуски КАБів.
У результаті тривога на Харківщині тривала цієї ночі вісім годин – відбій дали під ранок, о 04:17.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".