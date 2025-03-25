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Новини Харкова – головне за 25 березня: як минула ніч

Україна 07:06   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 25 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:06

Тривога в Харкові та області безперервно тривала вісім годин – що було вночі

Увечері над Харковом почали кружляти ворожі безпілотники. І о 20:14 українські військові оголосили повітряну тривогу. 

Незабаром у регіоні з’явилася нова група БпЛА.

О 21:07 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі Харкова на дитячий майданчик впав БпЛА невідомого типу. Потерпілих через це немає. А о 21:13 ворог почав запускати авіабомби. 

О 23:18 Синєгубов проінформував про масштабний наліт ударних безпілотників РФ – БпЛА атакували Ізюм.

Загроза удару дронами зберігалася ще кілька годин. А о 02:31 додалися пуски КАБів. 

У результаті тривога на Харківщині тривала цієї ночі вісім годин – відбій дали під ранок, о 04:17.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".