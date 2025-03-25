Новини Харкова – головне за 25 березня: як минула ніч

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07:06

Тривога в Харкові та області безперервно тривала вісім годин – що було вночі

Увечері над Харковом почали кружляти ворожі безпілотники. І о 20:14 українські військові оголосили повітряну тривогу.

Незабаром у регіоні з’явилася нова група БпЛА.

О 21:07 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі Харкова на дитячий майданчик впав БпЛА невідомого типу. Потерпілих через це немає. А о 21:13 ворог почав запускати авіабомби.

О 23:18 Синєгубов проінформував про масштабний наліт ударних безпілотників РФ – БпЛА атакували Ізюм.

Загроза удару дронами зберігалася ще кілька годин. А о 02:31 додалися пуски КАБів.

У результаті тривога на Харківщині тривала цієї ночі вісім годин – відбій дали під ранок, о 04:17.