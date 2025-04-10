Новости Харькова — главное за 10 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:04
Тревога из-за «Шахедов» длилась всю ночь
С вечера 9 апреля в Харьковскую область залетела группа «Шахедов». Воздушные силы ВСУ предупредили об этом в 20:02.
Одновременно в городе объявили воздушную тревогу, которая длилась без перерывов до 02:23. Отбой дали буквально несколько минут, и в 02:29 тревогу возобновили — из-за все той же угрозы БпЛА. Мониторинговые каналы сообщали, в том числе, о пролете ударных БпЛА над городом. Около 4 утра в некоторых районах города слышали взрыв, однако информации о «прилете» не было.
После краткого отбоя — с 05:46 по 06:31 — тревогу возобновили — уже из-за угрозы КАБов. По состоянию на 07:04 она актуальна.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 07:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".