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Новости Харькова — главное за 10 апреля: как прошла ночь

Происшествия 07:04   10.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 10 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:04

Тревога из-за «Шахедов» длилась всю ночь

С вечера 9 апреля в Харьковскую область залетела группа «Шахедов». Воздушные силы ВСУ предупредили об этом в 20:02.

Одновременно в городе объявили воздушную тревогу, которая длилась без перерывов до 02:23. Отбой дали буквально несколько минут, и в 02:29 тревогу возобновили — из-за все той же угрозы БпЛА. Мониторинговые каналы сообщали, в том числе, о пролете ударных БпЛА над городом. Около 4 утра в некоторых районах города слышали взрыв, однако информации о «прилете» не было.

После краткого отбоя — с 05:46 по 06:31 — тревогу возобновили — уже из-за угрозы КАБов. По состоянию на 07:04 она актуальна.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 07:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".