Новости Харькова — главное за 18 апреля: ракетами ударили по многоэтажке
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
06:49
Количество пострадавших в Харькове возросло до 40, повреждены десятки домов
Пострадавших в Харькове — уже 40, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате российского ракетного удара повреждено более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.
06:20
По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов
«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики. И уже 26 пострадавших», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Он уточнил, что повреждены не менее 15 домов.
05:57
В Харькове из-за ракетного удара есть погибший и десятки пострадавших
По информации мэра Игоря Терехова, человек погиб в собственной квартире в многоэтажке, по которой ударила российская ракета. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших, по предварительной информации, — 20.
05:41
В Харькове — «прилет» по многоэтажке
Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Уже известно про пять пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 06:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".