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Новости Харькова — главное за 18 апреля: ракетами ударили по многоэтажке

Происшествия 06:49   18.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 18 апреля: ракетами ударили по многоэтажке Фото: Mil.ru

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:49

Количество пострадавших в Харькове возросло до 40, повреждены десятки домов

Пострадавших в Харькове — уже 40, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате российского ракетного удара повреждено более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.

Информация обновляется тут.

06:20

По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики. И уже 26 пострадавших», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Он уточнил, что повреждены не менее 15 домов.

05:57

В Харькове из-за ракетного удара есть погибший и десятки пострадавших

По информации мэра Игоря Терехова, человек погиб в собственной квартире в многоэтажке, по которой ударила российская ракета. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавших, по предварительной информации, — 20.

05:41

В Харькове — «прилет» по многоэтажке

Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Уже известно про пять пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 06:49;

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