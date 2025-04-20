Новости Харькова — главное за 20 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:30
Ночью в Харькове не было тревог
Пасхальная ночь в Харькове прошла без тревог. Отбой прозвучал в 21:23. Напомним, вчера, 19 апреля, российский диктатор Путин якобы объявил перемирие на сутки — до 00:00 ночи с 20 на 21 апреля. Несмотря на это, утром 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что боевые действия на фронте ночью продолжались.
«В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники», — написал Зеленский.
Он отметил, что российская армия, тем не менее, «пытается создать общее впечатление прекращения огня».
«Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — дополнил президент.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Зеленский, новости Харькова, перемирие, Путин, тревога;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".