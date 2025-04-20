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Новости Харькова — главное за 20 апреля: как прошла ночь

Происшествия 07:29   20.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 20 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:30

Ночью в Харькове не было тревог

Пасхальная ночь в Харькове прошла без тревог. Отбой прозвучал в 21:23. Напомним, вчера, 19 апреля, российский диктатор Путин якобы объявил перемирие на сутки — до 00:00 ночи с 20 на 21 апреля. Несмотря на это, утром 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что боевые действия на фронте ночью продолжались.

«В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники», — написал Зеленский.

Он отметил, что российская армия, тем не менее, «пытается создать общее впечатление прекращения огня».

«Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — дополнил президент.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 07:29;

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