Новости Харькова — главное за 20 апреля: как прошла ночь

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07:30

Ночью в Харькове не было тревог

Пасхальная ночь в Харькове прошла без тревог. Отбой прозвучал в 21:23. Напомним, вчера, 19 апреля, российский диктатор Путин якобы объявил перемирие на сутки — до 00:00 ночи с 20 на 21 апреля. Несмотря на это, утром 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что боевые действия на фронте ночью продолжались.

«В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники», — написал Зеленский.

Он отметил, что российская армия, тем не менее, «пытается создать общее впечатление прекращения огня».

«Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», — дополнил президент.