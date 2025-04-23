Новости Харькова – главное за 23 апреля: сутки начались со взрывов

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

01:36

Около 01:00 в Харькове начали раздаваться взрывы

Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой БпЛА.

В Харькове уже было слышно по меньшей мере три взрыва. Все «прилеты» – в одном и том же районе города. На местах попаданий – пожар. Последствия ударов уточняются, написал мэр.

Все подробности – здесь.