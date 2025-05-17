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Новости Харькова – главное за 17 мая: тревога длилась всю ночь

Общество 06:42   17.05.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 17 мая: тревога длилась всю ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:42

Тревога в Харькове и области продолжалась почти всю ночь

Сирена звучала в регионе в 01:12. Тогда в Воздушных силах ВСУ сообщали о группе БпЛА в Харьковской области. Она держала курс на Полтавщину.

В 02:25 стало известно, что вражеские БпЛА летят курсом на Балаклею, Чугуев, Златополь и Изюм.

Больше информации о российских дронах не было. По состоянию на 06:42 тревога продолжается.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 06:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".