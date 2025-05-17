Новости Харькова – главное за 17 мая: тревога длилась всю ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:42
Тревога в Харькове и области продолжалась почти всю ночь
Сирена звучала в регионе в 01:12. Тогда в Воздушных силах ВСУ сообщали о группе БпЛА в Харьковской области. Она держала курс на Полтавщину.
В 02:25 стало известно, что вражеские БпЛА летят курсом на Балаклею, Чугуев, Златополь и Изюм.
Больше информации о российских дронах не было. По состоянию на 06:42 тревога продолжается.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушная тревога, воздушные силы вс всу, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 06:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".