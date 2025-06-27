Новости Харькова — главное 27 июня: 22 боя и столько же пожаров было в регионе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:06

В течение суток враг выпустил по Харьковской области 47 ракет – Синегубов

«В с. Волчанские Хутора Волчанской громады пострадал 70-летний мужчина; в с. Подлиман Боровской громады пострадали 43-летний, 33-летний и 40-летний мужчины; в с. Ольховатка погиб 53-летний мужчина», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

За сутки враг выпустил по области:

▪️47 неуправляемых авиационных ракет;

▪️13 КАБов;

▪️1 БпЛА типа «Шахед».

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом, в Изюмском – повреждено сельскохозяйственное предприятие и база отдыха.

08:36

Генштаб: 22 раза атаковали россияне позиции ВСУ в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении было 13 боев в районе Глубокого и Волчанска. Тогда как на Купянском – ВС РФ штурмовали позиции СОУ девять раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки», – уточнили в ГШ.

08:20

Ночью на Харьковщине произошел смертельный пожар – причину назвали в ГСЧС

Всего за сутки в регионе возникло 22 возгорания, один пожар был из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около 16:00 27 июня враг обстрелял один из прифронтовых населенных пунктов Изюмского района. Бомба упала на хозпостройку сельскохозяйственного предприятия. В результате начался пожар на площади 700 квадратных метров. Из-за удара погиб крупный рогатый скот, а два человека получили ранения.

Еще один пожар возник на Богодуховщине.

«Ночью в селе Покровка Богодуховского района возник бытовой пожар, унесший жизни 57-летней женщины. Горел жилой дом на площади 50 кв. По предварительным данным причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электросети», – отметили в ГСЧС.

07:06

Летели авиабомбы и беспилотники: как прошла ночь на Харьковщине

Тревогу на Харьковщине объявили накануне в 21:48. Враг запустил на Харьковщину КАБы, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

После чего на регион полетели БпЛА. Угроза применения беспилотников сохранялась до 03:07. Тогда же прозвучал отбой. Однако тихо было всего час – в 04:06 вновь прозвучали сирены. По данным мониторинговых ТГ-каналов, россияне опять атаковали Купянские район из авиации. На этот раз отбой тревоги объявили в 04:58.