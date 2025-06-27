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Новини Харкова — головне за 27 червня: 22 бої і стільки ж пожеж було в регіоні

Суспільство 09:06   27.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 27 червня: 22 бої і стільки ж пожеж було в регіоні

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:06

Протягом доби ворог випустив по Харківській області 47 ракет – Синєгубов

“У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За добу ворог випустив по області:

▪️47 некерованих авіаційних ракет;

▪️13 КАБів;

▪️1 БпЛА типу «Шахед».

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – пошкоджене сільськогосподарське підприємство та база відпочинку.

08:36

Генштаб: 22 рази атакували росіяни позиції ЗСУ в Харківській області

На Південно-Слобожанському напрямку було 13 боїв у районі Глибокого та Вовчанська. Тоді як на Куп’янському – ЗС РФ штурмували позиції СОУ дев’ять разів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки”, – уточнили у ГШ.

08:20

Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС

Усього за добу в регіоні виникло 22 загоряння, одна пожежа була через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС у Харківській області.

Близько 16:00 27 червня ворог обстріляв один із прифронтових населених пунктів Ізюмського району. Бомба впала на господарську споруду сільськогосподарського підприємства. В результаті почалася пожежа на площі 700 квадратних метрів. Через удар загинула велика рогата худоба, а двоє людей отримали поранення.

Ще одна пожежа виникла на Богодухівщині.

“Вночі у селі Покровка Богодухівського району виникла побутова пожежа, яка забрала життя 57-річної жінки. Горів житловий будинок на площі 50 м кв. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі”, – зазначили у ДСНС.

07:06

Летіли авіабомби та безпілотники: як минула ніч на Харківщині

Тривогу на Харківщині оголосили напередодні о 21:48. Ворог запустив на Харківщину КАБи, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Після чого на регіон полетіли БпЛА. Загроза застосування безпілотників зберігалася до 03:07. Тоді ж пролунав відбій. Проте тихо було лише годину – о 04:06 знову пролунали сирени. За даними моніторингових ТГ-каналів, росіяни знову атакували куп’янські райони з авіації. На цей раз відбій тривоги оголосили о 04:58.

Читайте також: Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 09:06;

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