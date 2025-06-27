Новини Харкова — головне за 27 червня: 22 бої і стільки ж пожеж було в регіоні
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:06
Протягом доби ворог випустив по Харківській області 47 ракет – Синєгубов
“У с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждав 70-річний чоловік; у с. Підлиман Борівської громади постраждали 43-річний, 33-річний і 40-річний чоловіки; у с. Вільхуватка загинув 53-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За добу ворог випустив по області:
▪️47 некерованих авіаційних ракет;
▪️13 КАБів;
▪️1 БпЛА типу «Шахед».
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, в Ізюмському – пошкоджене сільськогосподарське підприємство та база відпочинку.
08:36
Генштаб: 22 рази атакували росіяни позиції ЗСУ в Харківській області
На Південно-Слобожанському напрямку було 13 боїв у районі Глибокого та Вовчанська. Тоді як на Куп’янському – ЗС РФ штурмували позиції СОУ дев’ять разів.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки”, – уточнили у ГШ.
08:20
Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС
Усього за добу в регіоні виникло 22 загоряння, одна пожежа була через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС у Харківській області.
Близько 16:00 27 червня ворог обстріляв один із прифронтових населених пунктів Ізюмського району. Бомба впала на господарську споруду сільськогосподарського підприємства. В результаті почалася пожежа на площі 700 квадратних метрів. Через удар загинула велика рогата худоба, а двоє людей отримали поранення.
Ще одна пожежа виникла на Богодухівщині.
“Вночі у селі Покровка Богодухівського району виникла побутова пожежа, яка забрала життя 57-річної жінки. Горів житловий будинок на площі 50 м кв. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі”, – зазначили у ДСНС.
07:06
Летіли авіабомби та безпілотники: як минула ніч на Харківщині
Тривогу на Харківщині оголосили напередодні о 21:48. Ворог запустив на Харківщину КАБи, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Після чого на регіон полетіли БпЛА. Загроза застосування безпілотників зберігалася до 03:07. Тоді ж пролунав відбій. Проте тихо було лише годину – о 04:06 знову пролунали сирени. За даними моніторингових ТГ-каналів, росіяни знову атакували куп’янські райони з авіації. На цей раз відбій тривоги оголосили о 04:58.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".