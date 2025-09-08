Новости Харькова — главное 8 сентября: враг захватил территории на севере
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:35
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 14 атак РФ – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, всего в течение минувших суток на Харьковщине было 19 боев.
Так на севере области зафиксировали 14 атак россиян возле Волчанска.
На Купянском направлении СОУ сдержали пять штурмов ВС РФ около Купянска и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 4703 обстрела, из них 184 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.
07:43
ГСЧС: за сутки потушили 17 пожаров в лесах, еще пять – бушуют до сих пор
Из 38 пожаров, которые начались в течение суток в регионе, шесть – начались из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пылало на территории природных экосистем в Лозовском и Изюмском районах.
«В г. Изюм, кроме того, горела еще и крыша частного дома на площади квадратный метр», – уточнили спасатели.
Еще три пожара в результате обстрелов зафиксированы в лесах Изюмского района. Возгорания начались на площади 14,8 гектара.
Всего же за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали 17 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 16,8 гектара.
На данный момент спасатели все еще пытаются потушить пять лесных возгораний на Изюмщине.
07:15
ISW: на севере от Харькова продвинулись россияне – что захватили
Об успехах армии РФ на Южно-Слобожанском направлении сообщили в сводке 8 сентября аналитики Института изучения войны (ISW).
Согласно геолокационным кадрам, полученным 7 сентября, армия РФ продвинулась к Волчанскому маслоэкстракционному заводу. Таким образом, россияне захватили часть земель в западной части города.
Кроме того, российский блогер утверждал, что оккупанты успешно штурмовали позиции ВСУ и продвинулись на 200 метров в лесу на западе от Синельниково. Однако эта информация оказалась ложной.
«6 и 7 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска и в направлении Синельниково. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в Волчанске», – отметили эксперты.
На Великобурлукском направлении бои точились около Амбарного, однако существенных изменений в этой части Харьковщины аналитики не зафиксировали.
«6 и 7 сентября российские войска наступали к северу от Боровой в направлении Новоплатоновки, к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки и Лозовой, к востоку от Боровой вблизи Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки», – добавили в ISW.
Ситуация на Купянском направлении – без изменений, уточнили в Институте изучения войны.
