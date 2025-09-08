Новости Харькова — главное 8 сентября: враг захватил территории на севере

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:35

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 14 атак РФ – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, всего в течение минувших суток на Харьковщине было 19 боев.

Так на севере области зафиксировали 14 атак россиян возле Волчанска.

На Купянском направлении СОУ сдержали пять штурмов ВС РФ около Купянска и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 4703 обстрела, из них 184 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

07:43

ГСЧС: за сутки потушили 17 пожаров в лесах, еще пять – бушуют до сих пор

Из 38 пожаров, которые начались в течение суток в регионе, шесть – начались из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пылало на территории природных экосистем в Лозовском и Изюмском районах.

«В г. Изюм, кроме того, горела еще и крыша частного дома на площади квадратный метр», – уточнили спасатели.

Еще три пожара в результате обстрелов зафиксированы в лесах Изюмского района. Возгорания начались на площади 14,8 гектара.

Всего же за сутки сотрудники ГСЧС ликвидировали 17 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 16,8 гектара.

На данный момент спасатели все еще пытаются потушить пять лесных возгораний на Изюмщине.

07:15

ISW: на севере от Харькова продвинулись россияне – что захватили

Об успехах армии РФ на Южно-Слобожанском направлении сообщили в сводке 8 сентября аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, полученным 7 сентября, армия РФ продвинулась к Волчанскому маслоэкстракционному заводу. Таким образом, россияне захватили часть земель в западной части города.

Кроме того, российский блогер утверждал, что оккупанты успешно штурмовали позиции ВСУ и продвинулись на 200 метров в лесу на западе от Синельниково. Однако эта информация оказалась ложной.

«6 и 7 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска и в направлении Синельниково. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в Волчанске», – отметили эксперты.

На Великобурлукском направлении бои точились около Амбарного, однако существенных изменений в этой части Харьковщины аналитики не зафиксировали.

«6 и 7 сентября российские войска наступали к северу от Боровой в направлении Новоплатоновки, к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки и Лозовой, к востоку от Боровой вблизи Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки», – добавили в ISW.

Ситуация на Купянском направлении – без изменений, уточнили в Институте изучения войны.