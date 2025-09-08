Новини Харкова — головне 8 вересня: ворог захопив території на півночі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:35

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 14 атак РФ – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, всього протягом минулої доби на Харківщині було 19 боїв.

Так, на півночі області зафіксували 14 атак росіян біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку СОУ стримали п’ять штурмів ЗС РФ біля Куп’янська та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе“, – додали у ГШ.

07:43

ДСНС: за добу загасили 17 пожеж у лісах, ще п’ять – вирують досі

Із 38 пожеж, які почалися протягом доби у регіоні, шість – вирували через російські обстріли, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Палало на території природних екосистем у Лозівському та Ізюмському районах.

“У м. Ізюм, окрім того, горів ще й дах приватного будинку на площі один квадратний метр”, – уточнили рятувальники.

Ще три пожежі внаслідок обстрілів зафіксовані в лісах Ізюмського району. Загоряння розпочалися на площі 14,8 гектара.

За добу співробітники ДСНС ліквідували 17 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 16,8 гектара.

Наразі рятувальники все ще намагаються загасити п’ять лісових загорянь на Ізюмщині.

07:15

ISW: на півночі від Харкова просунулися росіяни – що захопили

Про успіхи армії РФ на Південно-Слобожанському напрямку повідомили у зведенні 8 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами, отриманими 7 вересня, армія РФ просунулась до Вовчанського олійноекстракційного заводу. Таким чином, росіяни захопили частину земель у західній частині міста.

Крім того, російський блогер стверджував, що окупанти успішно штурмували позиції ЗСУ і просунулися на 200 метрів у лісі на захід від Синельникового. Однак ця інформація виявилася хибною.

“6 і 7 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і в напрямку Синельникового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували у Вовчанську”, – зазначили експерти.

На Великобурлуцькому напрямку бої точилися біля Амбарного, проте суттєвих змін у цій частині Харківщини аналітики не зафіксували.

“6 і 7 вересня російські війська наступали на північ від Борової у напрямку Новоплатонівки, на північний схід від Борової поблизу Нової Кругляківки та Лозової, на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та на південний схід від Борової поблизу Греківки”, – додали в ISW.

Ситуація на Куп’янському напрямку – без змін, уточнили в Інституті вивчення війни.