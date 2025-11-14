Live

Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову

Происшествия 08:28   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:28

За сутки на Харьковщине было 22 боя – данные Генштаба на 08:00

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток враг наступал на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

На севере области было 11 боев около Волчанска и Синельниково.

На Купянском направлении СОУ отбили 11 атак РФ возле Купянска, Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе», – передают в ГШ.

07:54

Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State

Авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, указав продвижение россиян.

Так, по информации аналитиков, ВС РФ оккупировали Степную Новоселовку – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Враг продвинулся на Купянском направлении

07:30

Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»

Сегодня, в ночь на 14 ноября, россияне ударили по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки.

«К счастью, без пострадавших. Службы работают на месте», – уточнил Терехов.

Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники.

После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К. Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова. В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.

Читайте также: Сегодня 14 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
