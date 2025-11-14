Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:28
За сутки на Харьковщине было 22 боя – данные Генштаба на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток враг наступал на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.
На севере области было 11 боев около Волчанска и Синельниково.
На Купянском направлении СОУ отбили 11 атак РФ возле Купянска, Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе», – передают в ГШ.
07:54
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
Авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий в Харьковской области, указав продвижение россиян.
Так, по информации аналитиков, ВС РФ оккупировали Степную Новоселовку – населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
07:30
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня, в ночь на 14 ноября, россияне ударили по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 01:25. Под ударом оказался Салтовский район, написал городской голова Игорь Терехов. По его информации, БпЛА упал возле многоэтажки.
«К счастью, без пострадавших. Службы работают на месте», – уточнил Терехов.
Тревога в Харькове и области звучала с 23:31. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в разных частях Украины кружат российские беспилотники.
После полуночи враг начал запускать крылатые ракеты – взлетел МиГ-31К. Вскоре угроза ударов возникла и для Харькова. В течение следующих нескольких часов Украину продолжили атаковать ракеты, КАБы и беспилотники. Отбой тревоги дали лишь утром – в 05:20.
Читайте также: Сегодня 14 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, обстрел, прилет, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 08:28;