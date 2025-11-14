Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар по Харкову

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:28

За добу на Харківщині було 22 бої – дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог наступав на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На півночі області було 11 боїв біля Вовчанська та Синельникового. На Куп’янському напрямку СОУ відбили 11 атак РФ біля Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе“, – передають у ГШ.

07:54

Росіяни захопили населений пункт у Харківській області – Deep State

Автори проєкту Deep State оновили карти бойових дій у Харківській області, вказавши просування росіян.

Так, за інформацією аналітиків, ЗС РФ окупували Степову Новоселівку – населений пункт розташований на південному сході від Куп’янська.

07:30

Сьогодні вночі Харків атакував дрон – що відомо про «приліт»

Сьогодні, в ніч проти 14 листопада, росіяни вдарили по Харкову. “Приліт” зафіксували близько 01:25. Під ударом опинився Салтівський район, написав міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, БпЛА впав біля багатоповерхівки.

«На щастя без потерпілих. Служби працюють на місці», – уточнив Терехов.

Тривога в Харкові та області звучала з 23:31. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в різних частинах України кружляють російські безпілотники.

Після опівночі ворог почав запускати крилаті ракети – злетів МіГ-31К. Невдовзі загроза ударів виникла і для Харкова. Протягом наступних кількох годин Україну продовжили атакувати ракети, КАБи та безпілотники. Відбій тривоги дали лише вранці – о 05:20.