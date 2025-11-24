Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:50

Почти 40 человек вывели спасатели из задымленной многоэтажки в Харькове

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели выезжали тушить 15 пожаров в течение минувших суток. Восемь из них начались в результате российских обстрелов.

Пожары бушевали в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области, а также в Салтовском и Шевченковском районах Харькова.

Накануне, 23 ноября, начался бытовой пожар в шестиэтажке в Новобаварском районе.

«Горела электрощитовая и домашние принадлежности в общем коридоре на 3-м этаже многоэтажки. Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать и выводить людей из задымленного подъезда», – передают спасатели.

Всего удалось спасти 11 жителей, среди них – трое детей. Еще 27 людей вывели из дома.

«Вечером 23 ноября враг нанес удары БпЛА по Шевченковскому и Салтовскому районам города Харькова. В результате попаданий произошли разрушения зданий и пять очагов возгорания. Горели четыре жилых дома и объект инфраструктуры. По предварительным данным четыре человека погибли и по меньшей мере 13 пострадали, из них два ребенка», – напомнили в ГСЧС.

07:33

До четырех возросло число погибших в Харькове, 17 пострадавших

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове погибли четыре человека в результате российской атаки. Он также уточнил, что 17 человек – пострадали.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, среди погибших – 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Тем временем в облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди пострадавших – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.

«23 ноября около 21:30 россияне нанесли многочисленные удары БпЛА по городу Харьков. Попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Начались пожары», – пишут в полиции.