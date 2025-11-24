Новини Харкова – головне 24 листопада: наслідки ударів по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:50

Майже 40 людей вивели рятувальники із задимленої багатоповерхівки в Харкові

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники виїжджали гасити 15 пожеж протягом минулої доби. Вісім із них розпочалися внаслідок російських обстрілів.

Пожежі вирували в Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області, а також у Салтівському та Шевченківському районах Харкова.

Напередодні, 23 листопада, розпочалася побутова пожежа у шестиповерхівці в Новобаварському районі.

“Горіла електрощитова та домашні речі у загальному коридорі на 3-му поверсі багатоповерхівки. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось рятувати та виводити людей з задимленого під’їзду”, – передають рятувальники.

Усього вдалося врятувати 11 мешканців, серед них – троє дітей. Ще 27 людей вивели із дому.

“Увечері 23 листопада ворог завдав ударів БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах міста Харкова. В результаті влучань сталися руйнації будівель та пʼять осередків займання. Горіли чотири житлові будинки та об’єкт інфраструктури. За попередніми даними чотири особи загинули та щонайменше 13 постраждали, з них дві дитини”, – додали у ДСНС.

07:33

До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих

Мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові загинули чотири людини внаслідок російської атаки. Він також уточнив, що 17 людей постраждали.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед загиблих – 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Тим часом у облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед постраждалих – двоє дітей. На місці “прильотів” медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.

“23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі“, – пишуть у поліції.