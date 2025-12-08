Live

Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах

08.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:04

Нашли тело мужчины: о пожарах в регионе сообщили спасатели

В течение минувших суток в регионе бушевали 11 пожаров, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.  При этом два из них начались в результате российских обстрелов. «Прилеты» зафиксировали в Чугуевском и Купянском районах.

Так ночью россияне обстреляли село Коробчино на Чугуевщине – враг атаковал сельскохозяйственное предприятие.

«Произошел пожар на площади 34 квадратных метра. Горели складское здание и автомобили на общей площади 44 квадратных метров. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Накануне в результате взрывного устройства неустановленного типа пострадал 27-летний мужчина. Его госпитализировали.

«Вчера в результате бытового пожара в с. Купьеваха Купянского района горел одноэтажный жилой дом барачного типа на площади 150 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1997 г.р», – добавили пожарные.

07:34

«Подготовка к усиленным наступательным операциям»: ISW об ударе по дамбе

В Институте изучения войны (ISW) пишут, что ударами по Печенежской дамбе ВС РФ пытаются нарушить логистику ВСУ и их способность держать оборону на Харьковщине.

Так, отметили аналитики, оккупанты стремятся облегчить свои наступательные возможности.

«Российские удары, направленные на оперативный тыл на Харьковском, Великобурлукском и Купянском направлениях, могут быть направлены на воспроизведение этих эффектов на этих участках фронта в рамках подготовки к усиленным наступательным операциям», – отметили в Институте изучения войны.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
