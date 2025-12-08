Новини Харкова — головне 8 грудня: навіщо РФ атакувала дамбу в Печенігах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:04

Знайшли тіло чоловіка: про пожежі в регіоні повідомили рятувальники

Протягом минулої доби в регіоні вирували 11 пожеж, поінформували у ГУ ДСНС України в Харківській області. При цьому два з них почалися внаслідок російських обстрілів. “Прильоти” зафіксували в Чугуївському та Куп’янському районах.

Так уночі росіяни обстріляли село Коробчине на Чугуївщині – ворог атакував сільськогосподарське підприємство.

“Сталася пожежа на площі 34 м кв. Горіли складська будівля та автомобілі на загальній площі 44 м кв. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

Напередодні внаслідок вибухового пристрою невстановленого типу постраждав 27-річний чоловік. Його госпіталізували.

“Вчора внаслідок побутової пожежі у с. Куп’єваха Куп’янського району горів одноповерховий житловий будинок барачного типу на площі 150 м. кв. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1997 р.н”, – додали пожежники.

07:34

“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі

В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ударами по Печенізькій греблі ЗС РФ намагаються порушити логістику ЗСУ та їхню здатність тримати оборону на Харківщині. Так, зазначили аналітики, окупанти прагнуть розширити свої наступальні можливості.

“Російські удари, спрямовані на оперативний тил на Харківському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямах, можуть бути спрямовані на відтворення цих ефектів на цих ділянках фронту у межах підготовки до посилених наступальних операцій”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

