Новости Харькова – главное 16 января: пожары бушевали в регионе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:17

Генштаб: 17 атак россиян сдержали ВСУ на Харьковщине

Сложнее, уточнили в Генштабе ВСУ, было на Южно-Слобожанском направлении. На Купянщине – активность врага была несколько ниже.

На севере области россияне атаковали 11 раз в районе Волчанска, Прилипки, Тихого, Старицы и Избицкого.

На Купянском направлении – враг штурмовал позиции СОУ шесть раз. Бои шли около Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:28

ГСЧС: девять пожаров бушевали в регионе, три – из-за ударов РФ

В течение суток у спасателей было 34 оперативных выезда, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из девяти пожаров, которые бушевали в регионе, три – начались в результате российских обстрелов. Огонь бушевал в Купянском и Харьковском районах области.

«В поселке Шевченково Купянского района в результате попадания БпЛА на территорию частного домовладения горел автомобиль на площади четыре квадратных метра», – уточнили в ГСЧС.

А в селе Черкасские Тишки россияне ударили по частному дому. В этом случае огонь охватил 100 квадратных метров.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, отметили пожарные.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 12 единиц взрывоопасных предметов», – добавили в сообщении.