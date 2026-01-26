Новости Харькова – главное 26 января: ночью возле города сбили БпЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:58

Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины

В течение минувших суток спасатели выезжали тушить 15 пожаров, один из них – возник в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание, возникшее после ударов РФ по Харьковскому району.

«Враг нанес удары БпЛА по городу Харькову. Одно из попаданий произошло в крышу частного жилого дома Немышлянского района. Еще два – в квартиры жилых 9- и 12-этажек Киевского района. Спасатели обследовали поврежденные дома. Пожара не было. Пострадала женщина», – отметили спасатели.

А в селе Мартовое Чугуевского района в огне погиб мужчина 1976 года рождения. Там горела дача на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания не связана с российскими обстрелами, уточнили в ГСЧС.

07:35

В 00:27 в Харькове и области прозвучала тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили: на город летит беспилотник с северного и западного направлений.

Через десять минут на Харьков вновь полетели беспилотники. На этот раз – с северной стороны.

После этого украинские защитники еще несколько раз сообщали о БпЛА и предупреждали жителей Харькова об опасности. А около 01:20 некоторые жители могли слышать взрыв. Как позже рассказал мэр Игорь Терехов, украинские защитники сбили «Шахед» на подлете к городу.

«Беспилотник упал в поле, пострадавших и разрушений нет», – написал Терехов.

После этого в Харькове и области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Информации о новых взрывах и «прилетах» не было.