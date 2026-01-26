Live

Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА

Події 07:58   26.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:58

Смертельна пожежа в Мартовому: рятувальники знайшли тіло чоловіка

Протягом минулої доби рятувальники виїжджали гасити 15 пожеж, одна з них – виникла внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так співробітники ДСНС ліквідували загоряння, яке виникло після ударів РФ по Харківському району.

“Ворог завдав ударів БпЛА по місту Харкову. Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку Немишлянського району. Ще два – у квартири житлових 9- та 12-поверхівок Київського району. Рятувальники обстежили пошкоджені оселі. Пожеж не було. Постраждала жінка”, – зазначили рятувальники.

А у селі Мартове Чугуївського району у вогні загинув чоловік 1976 року народження. Там горіла дача на площі 40 квадратних метрів. Причина займання не пов’язана з російським обстрілом, уточнили у ДСНС.

07:35

О 00:27 у Харкові та області пролунала тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомили: на місто летить безпілотник із північного та західного напрямків.

За десять хвилин на Харків знову полетіли безпілотники. На цей раз – з північної сторони.

Після цього українські захисники ще кілька разів повідомляли про БпЛА та попереджали мешканців Харкова про небезпеку. А близько 01:20 деякі харківʼяни могли чути вибух. Як згодом розповів мер Ігор Терехов, українські захисники збили “Шахед” на підльоті до міста.

Безпілотник впав у полі, постраждалих та руйнувань немає“, – написав Терехов.

Після цього у Харкові та області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Інформації про нові вибухи та “прильоти” не було.

Читайте також: Сьогодні 26 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про 16 боїв повідомив Генштаб ЗСУ: де українські воїни відбивали атаки РФ
Про 16 боїв повідомив Генштаб ЗСУ: де українські воїни відбивали атаки РФ
26.01.2026, 08:11
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Як 26 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 26 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
25.01.2026, 21:57
Сьогодні 26 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 січня 2026: яке свято та день в історії
26.01.2026, 06:00
Мороз і сильний вітер. Прогноз погоди на 26 січня у Харкові й області
Мороз і сильний вітер. Прогноз погоди на 26 січня у Харкові й області
25.01.2026, 20:50
Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА
Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА
26.01.2026, 07:58

Новини за темою:

25.01.2026
Новини Харкова – головне 25 січня: удари “шахедами”, пожежа
23.01.2026
Кінець морозам на Харківщині; смертельна атака FPV – підсумки 23 січня
23.01.2026
Новини Харкова – головне 23 січня: розбещення дівчинки, загиблі від удару
22.01.2026
Загинули волонтери; 11 черг відключень на Харківщині – підсумки 22 січня
22.01.2026
Новини Харкова – головне 22 січня: аварійні відключення, загинули волонтери


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 07:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".