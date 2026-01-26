Новини Харкова – головне 26 січня: уночі біля міста збили БпЛА
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:58
Смертельна пожежа в Мартовому: рятувальники знайшли тіло чоловіка
Протягом минулої доби рятувальники виїжджали гасити 15 пожеж, одна з них – виникла внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Так співробітники ДСНС ліквідували загоряння, яке виникло після ударів РФ по Харківському району.
“Ворог завдав ударів БпЛА по місту Харкову. Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку Немишлянського району. Ще два – у квартири житлових 9- та 12-поверхівок Київського району. Рятувальники обстежили пошкоджені оселі. Пожеж не було. Постраждала жінка”, – зазначили рятувальники.
А у селі Мартове Чугуївського району у вогні загинув чоловік 1976 року народження. Там горіла дача на площі 40 квадратних метрів. Причина займання не пов’язана з російським обстрілом, уточнили у ДСНС.
07:35
О 00:27 у Харкові та області пролунала тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомили: на місто летить безпілотник із північного та західного напрямків.
За десять хвилин на Харків знову полетіли безпілотники. На цей раз – з північної сторони.
Після цього українські захисники ще кілька разів повідомляли про БпЛА та попереджали мешканців Харкова про небезпеку. А близько 01:20 деякі харківʼяни могли чути вибух. Як згодом розповів мер Ігор Терехов, українські захисники збили “Шахед” на підльоті до міста.
“Безпілотник впав у полі, постраждалих та руйнувань немає“, – написав Терехов.
Після цього у Харкові та області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Інформації про нові вибухи та “прильоти” не було.
Новини за темою:
