Головні новини Харкова 23.03: доба почалася з атаки ворожих дронів

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:55

Третій вибух в місті після “шахеда” – Терехов

00:52

Два вибухи були в Основ’янському районі Харкова – Терехов

Мер підтверджує атаку ворожих безпілотників. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

00:38

Після опівночі у Харкові було чутно вибухи

Перший вибух пролунав о 00:07. Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, місто під ударом ворожих БпЛА. О 00:23 командування Повітряних сил ЗСУ написало, що дрон знаходиться поблизу Харкова. За чотири хвилини у місті було чутно другий вибух.