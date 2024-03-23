Головні новини Харкова 23.03: доба почалася з атаки ворожих дронів
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
00:55
Третій вибух в місті після “шахеда” – Терехов
00:52
Два вибухи були в Основ’янському районі Харкова – Терехов
Мер підтверджує атаку ворожих безпілотників. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
00:38
Після опівночі у Харкові було чутно вибухи
Перший вибух пролунав о 00:07. Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, місто під ударом ворожих БпЛА. О 00:23 командування Повітряних сил ЗСУ написало, що дрон знаходиться поблизу Харкова. За чотири хвилини у місті було чутно другий вибух.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибухи, дрони, новини, происшествия, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 00:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".