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Головні новини Харкова 23.03: доба почалася з атаки ворожих дронів

Події 00:55   23.03.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 23.03: доба почалася з атаки ворожих дронів

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:55

Третій вибух в місті після “шахеда” – Терехов

00:52

Два вибухи були в Основ’янському районі Харкова – Терехов

Мер підтверджує атаку ворожих безпілотників. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

00:38

Після опівночі у Харкові було чутно вибухи

Перший вибух пролунав о 00:07. Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, місто під ударом ворожих БпЛА. О 00:23 командування Повітряних сил ЗСУ написало, що дрон знаходиться поблизу Харкова. За чотири хвилини у місті було чутно другий вибух.

Автор: Олена Нагорна
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Головні новини Харкова 23.03: доба почалася з атаки ворожих дронів
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 00:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".