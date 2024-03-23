Главные новости Харькова 23.03: сутки начались с атаки вражеских дронов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:55
Третий взрыв в городе после Шахеда — Терехов
00:52
Два взрыва были в Основянском районе Харькова — Терехов
Мэр подтверждает атаку вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
00:38
После полуночи в Харькове были слышны взрывы
Первый взрыв прогремел в 00:07. Как сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, город — под ударом вражеских БпЛА. В 00:23 командование Воздушных сил ВСУ написало, что дрон находится вблизи Харькова. Спустя четыре минуты в городе был слышен второй взрыв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрывы, дрони, дроны, новости, происшествия, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 00:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".