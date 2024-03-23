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Главные новости Харькова 23.03: сутки начались с атаки вражеских дронов

Происшествия 00:55   23.03.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 23.03: сутки начались с атаки вражеских дронов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:55

Третий взрыв в городе после Шахеда — Терехов

00:52

Два взрыва были в Основянском районе Харькова — Терехов

Мэр подтверждает атаку вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

00:38

После полуночи в Харькове были слышны взрывы

Первый взрыв прогремел в 00:07. Как сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, город — под ударом вражеских БпЛА. В 00:23 командование Воздушных сил ВСУ написало, что дрон находится вблизи Харькова. Спустя четыре минуты в городе был слышен второй взрыв.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 00:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".