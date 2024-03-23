Главные новости Харькова 23.03: сутки начались с атаки вражеских дронов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:55

Третий взрыв в городе после Шахеда — Терехов

00:52

Два взрыва были в Основянском районе Харькова — Терехов

Мэр подтверждает атаку вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

00:38

После полуночи в Харькове были слышны взрывы

Первый взрыв прогремел в 00:07. Как сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, город — под ударом вражеских БпЛА. В 00:23 командование Воздушных сил ВСУ написало, что дрон находится вблизи Харькова. Спустя четыре минуты в городе был слышен второй взрыв.