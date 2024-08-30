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Головні новини Харкова 30 серпня: як минула ніч

Події 07:10   30.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 30 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:10

Вночі на Харківщину залітали “шахеди”

Ніч у Харкові пройшла відносно спокійно – без вибухів і навіть частково не в режимі повітряної тривоги. Тривога була актуальна з 21:42 до 03:59. Основною її причиною стали “шахеди”. Ворожі безпілотники знову тероризували Україну. Про їхню появу Повітряні сили ЗСУ повідомили близько 23-ї вечора 29 серпня. На Харківщину БПЛА залетіли після опівночі.

Проте вже близько першої години ночі взяли зворотний курс – до Дніпропетровської області.

Надалі “шахеди” кружляли над півднем та центром України. Інформації про їхню появу в Харківській області більше не надходило. Станом на 07:10 у Харкові та області немає повітряної тривоги.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 07:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".