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Главные новости Харькова 30 августа: как прошла ночь

Происшествия 07:10   30.08.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 30 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Ночью на Харьковщину залетали «шахеды»

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно — без взрывов и даже частично не в режиме воздушной тревоги. Тревога была актуальна с 21:42 по 03:59. Основной ее причиной стали «шахеды». Вражеские беспилотники вновь терроризировали Украину. Об их появлении Воздушные силы ВСУ сообщили около 23 вечера 29 августа. На Харьковщину БПЛА залетели после полуночи.

Однако уже около часа ночи взяли обратный курс — в Днепропетровскую область.

В дальнейшем «шахеды» кружили над югом и центром Украины. Информации об их появлении в Харьковской области больше не поступало. По состоянию на 07:10 в Харькове и области нет воздушной тревоги.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 07:10;

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