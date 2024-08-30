Главные новости Харькова 30 августа: как прошла ночь

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07:10

Ночью на Харьковщину залетали «шахеды»

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно — без взрывов и даже частично не в режиме воздушной тревоги. Тревога была актуальна с 21:42 по 03:59. Основной ее причиной стали «шахеды». Вражеские беспилотники вновь терроризировали Украину. Об их появлении Воздушные силы ВСУ сообщили около 23 вечера 29 августа. На Харьковщину БПЛА залетели после полуночи.

Однако уже около часа ночи взяли обратный курс — в Днепропетровскую область.

В дальнейшем «шахеды» кружили над югом и центром Украины. Информации об их появлении в Харьковской области больше не поступало. По состоянию на 07:10 в Харькове и области нет воздушной тревоги.