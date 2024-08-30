Главные новости Харькова 30 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
Ночью на Харьковщину залетали «шахеды»
Ночь в Харькове прошла относительно спокойно — без взрывов и даже частично не в режиме воздушной тревоги. Тревога была актуальна с 21:42 по 03:59. Основной ее причиной стали «шахеды». Вражеские беспилотники вновь терроризировали Украину. Об их появлении Воздушные силы ВСУ сообщили около 23 вечера 29 августа. На Харьковщину БПЛА залетели после полуночи.
Однако уже около часа ночи взяли обратный курс — в Днепропетровскую область.
В дальнейшем «шахеды» кружили над югом и центром Украины. Информации об их появлении в Харьковской области больше не поступало. По состоянию на 07:10 в Харькове и области нет воздушной тревоги.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".