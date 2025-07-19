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Новини Харкова – головне за 19 липня: як минула ніч

Події 06:40   19.07.2025
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 19 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:40

Вночі через Харківщину летіли «шахеди» та ракети

Тривогу в Харкові та області оголосили ще з близько 21:30. При цьому моніторингові канали запевняли: «Горизонт над регіоном чистий».

О 23:57 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на півдні Харківщини, яка летіла в напрямку Павлограда, що Дніпропетровщині.

Вже о 00:36 у небі Харківщини з’явилися ворожі БпЛА.

Ударні дрони тримали хаотичний курс, інформували в ПС ЗСУ.

Після 04:00 через Харківщину полетіли ракети. Вони тримали курс на Павлоград.

Близько 05:00 на півдні Харківщини фіксували швидкісну ціль, що летіла в західному напрямку.

О 06:32 у небі регіону ще фіксували ворожі БпЛА. Тривога станом на 06:40 актуальна.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 06:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".