Новини Харкова – головне за 19 липня: як минула ніч

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06:40

Вночі через Харківщину летіли «шахеди» та ракети

Тривогу в Харкові та області оголосили ще з близько 21:30. При цьому моніторингові канали запевняли: «Горизонт над регіоном чистий».

О 23:57 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на півдні Харківщини, яка летіла в напрямку Павлограда, що Дніпропетровщині.

Вже о 00:36 у небі Харківщини з’явилися ворожі БпЛА.

Ударні дрони тримали хаотичний курс, інформували в ПС ЗСУ.

Після 04:00 через Харківщину полетіли ракети. Вони тримали курс на Павлоград.

Близько 05:00 на півдні Харківщини фіксували швидкісну ціль, що летіла в західному напрямку.

О 06:32 у небі регіону ще фіксували ворожі БпЛА. Тривога станом на 06:40 актуальна.