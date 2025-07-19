Новини Харкова – головне за 19 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:40
Вночі через Харківщину летіли «шахеди» та ракети
Тривогу в Харкові та області оголосили ще з близько 21:30. При цьому моніторингові канали запевняли: «Горизонт над регіоном чистий».
О 23:57 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на півдні Харківщини, яка летіла в напрямку Павлограда, що Дніпропетровщині.
Вже о 00:36 у небі Харківщини з’явилися ворожі БпЛА.
Ударні дрони тримали хаотичний курс, інформували в ПС ЗСУ.
Після 04:00 через Харківщину полетіли ракети. Вони тримали курс на Павлоград.
Близько 05:00 на півдні Харківщини фіксували швидкісну ціль, що летіла в західному напрямку.
О 06:32 у небі регіону ще фіксували ворожі БпЛА. Тривога станом на 06:40 актуальна.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 06:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".