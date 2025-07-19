Новости Харькова – главное за 19 июля: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:40

Ночью через Харьковщину летели «Шахеды» и ракеты

Тревогу в Харькове и области объявили еще около 21:30. При этом мониторинговые каналы уверяли: «Горизонт над регионом чистый».

В 23:57 в Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели на юге Харьковщины, которая летела в направлении Павлограда, что на Днепропетровщине.

Уже в 00:36 в небе Харьковской области появились вражеские БпЛА.

Ударные дроны держали хаотический курс, информировали в ВС ВСУ.

После 04:00 через Харьковщину полетели ракеты. Они держали курс на Павлограде.

Около 05:00 на юге Харьковщины фиксировали скоростную цель, летевшую в западном направлении.

В 06:32 в небе региона еще фиксировали вражеские БпЛА. Тревога по состоянию на 06:40 актуальна.