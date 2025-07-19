Новости Харькова – главное за 19 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:40
Ночью через Харьковщину летели «Шахеды» и ракеты
Тревогу в Харькове и области объявили еще около 21:30. При этом мониторинговые каналы уверяли: «Горизонт над регионом чистый».
В 23:57 в Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели на юге Харьковщины, которая летела в направлении Павлограда, что на Днепропетровщине.
Уже в 00:36 в небе Харьковской области появились вражеские БпЛА.
Ударные дроны держали хаотический курс, информировали в ВС ВСУ.
После 04:00 через Харьковщину полетели ракеты. Они держали курс на Павлограде.
Около 05:00 на юге Харьковщины фиксировали скоростную цель, летевшую в западном направлении.
В 06:32 в небе региона еще фиксировали вражеские БпЛА. Тревога по состоянию на 06:40 актуальна.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 06:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".